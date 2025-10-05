رئيس حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وصون حقوق المواطنين خلال سبتمبر

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق.

وأوضح "السجيني" أن تقرير الجهاز عن سبتمبر رصد جهودًا مكثفة على مستوى الحملات الرقابية وتلقي الشكاوى والأنشطة التوعوية والتعاونية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بشكل متواصل لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم في مواجهة أي ممارسات تجارية ضارة أو مضللة.

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

وأشار رئيس الجهاز إلى أن شهر سبتمبر شهد تنفيذ 832 حملة رقابية شملت المرور على 10,836 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط 3,251 قضية متنوعة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر، والإعلانات المضللة، والممارسات التجارية الخادعة.

وبيّن أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط كميات من السلع بلغ إجماليها نحو 85 طنًا، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق ومواجهة حجب السلع أو التلاعب في الأسعار.

كما قاد رئيس الجهاز بنفسه حملة ليلية موسعة في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بمشاركة مأموري الضبط القضائي، حيث تم ضبط 46 قضية تضمنت مخالفات متنوعة منها تلاعب في الأسعار، تخفيضات وهمية، تداول سلع مجهولة المصدر، وفروق بين الأسعار المعلنة وسعر البيع الفعلي.

ووجّه السجيني على الفور بتحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأكد أن الجهاز ماضٍ بقوة في فرض الانضباط بالأسواق وإنفاذ القانون بكل حزم، مشددًا على أن حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية لضمان المنافسة العادلة واستقرار الأسواق.

20 ألف شكوى و99 بلاغًا.. واسترجاع واستبدال سلع بقيمة 13 مليون جنيه

وفيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين، أوضح السجيني أن إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز خلال سبتمبر بلغ 20,390 شكوى و99 بلاغًا في مختلف القطاعات، تضمنت قضايا تتعلق بالسلع المعمرة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات العامة.

وبيّن أن إدارة الخط الساخن تلقت 5,044 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى عبر خدمة "واتس آب" 8,666 شكوى، ومن خلال تطبيق حماية المستهلك نحو 2,074 شكوى، فضلًا عن شكاوى أخرى وردت عبر المنصات المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشبكات التواصل الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك.

وسجّل الخط الساخن خلال الشهر 28,500 مكالمة تضمنت تسجيل شكاوى جديدة واستفسارات عن الشكاوى القائمة.

وأسفرت المتابعة القانونية عن إحالة 138 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار الحرص على تطبيق القانون وصون حقوق المستهلكين.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارات استبدال واسترجاع لصالح المواطنين بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين، بما يعكس التزام الجهاز بسرعة البت في الشكاوى وتحقيق العدالة للمستهلكين.

تعاون إقليمي ودولي لتعزيز حماية المستهلك

وفي سياق الأنشطة الدولية، أوضح رئيس الجهاز أن شهر سبتمبر شهد نشاطًا ملحوظًا على صعيد التعاون الإقليمي، حيث شهد رئيسا وزراء مصر وتونس توقيع 8 وثائق تعاون مشترك، من بينها برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقّعه من الجانب المصري إبراهيم السجيني ومن الجانب التونسي السفير محمد بن يوسف.

كما استضافت مصر ورشة عمل دولية للجنة المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.

وأكد السجيني أن انعقاد الورشة في القاهرة يعكس المكانة التي وصلت إليها مصر على خريطة حماية المستهلك دوليًا، موضحًا أن الجهاز يعمل بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعد الذراع الفني للجهاز، لتحويل احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق تضمن جودة المنتجات وتدعم الثقة في السوق المحلي.

واختتمت الورشة بالتأكيد على الدور الريادي لمصر في دمج السياسات الاقتصادية والتنموية مع المواصفات القياسية، بما يعزز الثقة في الأسواق ويضمن حماية المستهلكين.

دعم الصناعة الوطنية وتوازن العلاقة بين المنتج والمستهلك

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عقد السجيني اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، لبحث سبل التعاون بين الجهاز والقطاع الصناعي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الجهاز أن صناعة الأثاث تحظى باهتمام خاص لكونها من الصناعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على ضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق وفي الوقت نفسه دعم المصنعين الجادين لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين.

وكشف السجيني أن الجهاز بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين – المنتج والمستهلك – ويحقق الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية، بما يرسخ الثقة المتبادلة ويحد من النزاعات ويُسهم في استقرار الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك في ختام بيانه أن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية والتوعوية بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بما يضمن ضبط الأسواق وصون حقوق المواطنين وتحقيق بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

