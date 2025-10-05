الإعلامي الحكومي بغزة: نسبة الدمار بالقطاع وصلت إلى 90%

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وصلت إلى 90%.

حجم الدمار في غزة

وجاء في الإحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي بمناسبة مرور عامين على الإبادة:

الاحتلال دمر وعطل 38 مستشفى بالقطاع.

80% من مساحة القطاع سيطر عليها بالاجتياح والنار والتهجير.

ألقى الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

95% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف.

بلغ مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية 76,639، منهم 9500 مفقود.

169,583 مصابا، بينهم 4800 حالة بتر، و1200 حالة شلل.

2700 أسرة أبيدت ومسحت من السجل المدني.

أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

460 شهيدا بسبب الجوع وسوء التغذية.

