هندسة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة 2025

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجي كلية الهندسة دفعة 2025، وتكريم الرواد من دفعة 1975.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية،والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد مجدي الحسيني نائبًا عن نقيب المهندسين، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وحضر فعاليات تكريم الرواد من دفعة 1975 كل من: الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، عن فخره بالشباب المصري والذين ينتمون إلى مصر بلد الحضارة والتاريخ العريق، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في بناء الجمهورية الجديدة والتي تتميز بالإنشاء والتطوير وتنفيذ المشروعات الكبري في كافة المجالات، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، ولجميع شهداء القوات المسلحة، ولكل مهندس مصري شارك بفكره وخططه خلال حرب أكتوبر المجيدة، موجهًا كلمته للخريجين بأنهم سوف ينضمون لكتيبة بناء الدولة المصرية.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته لمشاركة الخريجين حفل تخرجهم والذي يجسد ثمرة رحلة علمية وجهد متواصل، وتتويجًا لجهد سنوات من المثابرة والاجتهاد، موجهًا الشكر إلي إدارة كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدّخروا جهدًا في بناء العقول وصقل المواهب وغرس قيم الانتماء والإتقان، ووجه تحية خاصة لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية بنجاح.

وطالب رئيس الجامعة القاهرة، الخريجين بأن يكونوا خير سفراء للجامعة في مواقع عملهم المختلفة، وأن يبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم يساهمون خلالها في صناعة مستقبل الوطن الذي ينتظر منهم الكثير، كما وجههم بألا ينسوا فضل الجامعة عليهم والذي لا يُقاس بما تعلموه فقط، بل بما غرسته فيهم من قيم وإنسانية ومسؤولية، وأن يجعلوا من علمهم نورًا لغيرهم، مؤكدًا لهم أن مصر بحاجة إلى جهودهم وسواعد أبنائها المخلصين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسام عبد الفتاح، عن سعادته لمشاركة الخريجين حفلهم الذي يأتي تتويجًا لسنوات من الكفاح والإجتهاد واجتياز واحدة من أصعب الرحلات والنجاح فيها، مؤكدًا أن الكلية ساهمت في تخريج أجيال من المهندسين الذين حملوا علي أعتاقهم مهمة بناء الدولة المصرية، وأن الكلية تفخر بهم، وأن التخرج هو بداية لطريق جديد مليئ بالفرص والتحديات، موجهًا التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم والوقت والجهد والاهتمام لابنائهم طوال دراستهم الجامعية.

ومن جهته، قال الدكتور عماد الدين الشربيني، إن يوم التخرج ليس مجرد انتهاء لمرحلة دراسية بل هو بداية لمسئولية ورسالة أعمق لخدمة الوطن، مؤكدًا أن كلية الهندسة هي منارة للعلم ومصنع للعقول المبدعة، وأن الهندسة هي رؤية وإبداع وفكر وليس مجرد أرقام، موجهًا الخريجين بضررورة عدم التوقف عن التعلم، وأن يجعلوا الإتقان شعارًا لما يقدمونه من أعمال، كما وجه الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

وأكد المهندس محمد مجدي الحسيني، أن يوم التخرج هو يوم الحصاد والفخر للإحتفال بسنوات من الجد والاجتهاد، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الحياة العملية، وأن النقابة تفتح أبوابها لكافة الخريجين المهندسين وتوفر لهم البرامج التدريبية والدعم الفني ليتمكنوا من صقل مهاراتهم وتوفير فرص العمل المختلفة لهم، مشيرًا إلي أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة ستظل منارة للعلم وقلعة لتخريج العقول التي تبني الوطن والمستقبل، وان خريجي هندسة القاهرة هم رواد الإبداع، موجهًا الخريجين بضرورة أن يكونوا قدوة في أخلاقهم وحريصون علي خدمة المهنة.

وفي كلمة ممثلي الخريجين، عبر المهندس أحمد سامح والمهندسة نهي الكردي، عن سعادتهم وفخرهم واعتزازهم لتخرجهم فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأن الخريجين تغلبوا علي التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال دراستهم بالكلية وذلك بفضل دعم أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين قدموا لهم كافة أشكال الدعم والمساندة، وأنهم سوف يُسخرون ما تعلموه في من خبرات وعلوم داخل الكلية لخدمة الوطن.

