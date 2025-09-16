باسل رحمي: تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التعاون الاقتصادي

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز مختلف جهود التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لتبادل الخبرات الفنية في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، وكذلك دعم بيئة ريادة الأعمال، بجانب تنسيق الجهود للمساهمة في ترسيخ العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة باسل رحمي في “منتدى بناة التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” (AfCFTA)، والذي يتم تنظيمه على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للتجارة الأفريقية بمشاركة عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث يجمع المنتدى عدد من الشركاء التنمويين من أفريقيا وصناع السياسات ورجال الأعمال، والمصرفيين، بهدف تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات في مجال المشروعات الصغيرة.



وقد حضر المنتدى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث قاموا بتفقد المعرض المقام على هامش المنتدى، والذى ضم عددا متنوعا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مختلف القطاعات.

تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال

وألقى باسل رحمي كلمة خلال المنتدى، أكد فيها أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا لتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مصر، والعمل على خلق بيئة صديقة لريادة الأعمال، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع الوزارات والجهات الحكومية، والتأسيس لروابط قوية وفعالة مع شبكة متنامية من الشركاء الوطنيين والدوليين.

وأضاف رحمي أن جهود الجهاز في هذا الإطار تتماشى مع سياسات الحكومة المصرية والتي تؤكد على الالتزام بتعميق التعاون مع القارة الأفريقية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذا المنتدى من شأنه المساهمة في توفير فرصًا استثنائية لرجال الأعمال المصريين للتواصل مع نظرائهم الأفارقة، والاطلاع على النموذج الأفريقي في التنمية، وإقامة علاقات مع مجموعة واسعة من مؤسسات تنمية الأعمال الأفريقية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يخطط للتوسع في فتح أسواق أفريقية دائمة لمنتجات المشروعات المصرية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات في مصر وذلك للاقتراب أكثر نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المصري-الأفريقي، وإقامة شراكات فعالة ومستدامة مع القارة الأفريقية.

واختتم رحمي كلمته مشيدا بالمنتدى ومساهمته في التوصل إلى نتائج وتوصيات تكون بمثابة خارطة طريق جديدة لإعادة تشكيل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المصرية، والمؤسسات التنموية المماثلة في أفريقيا.

وأكدت الدكتورة نيفين نخلة أن التجارة بين دول القارة الأفريقية لا تتعدي الـ ١٥٪؜؛ لذلك فإن اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في مصر مع قطاع الأعمال اجتماع مهم جدا للوصول إلى مستوى التجارة المماثل لأي قارة اخرى، والذي يصل لحوالي ٦٠٪؜ والذي يعتبر المعدل لباقي القارات.

وأضافت نخلة أن عدد الدول في القارة الأفريقية ٥٤ دولة وعدد السكان فوق 1.4 بليون؛ لذلك حان الوقت ليكون لدينا سوق افريقي واحد، موضحة أن هذا الاجتماع يهدف إلى التعرف على امكانيات كل دولة واحتياجاتها بهدف للوصول إلى تبادل تجاري افريقي يكون له دور فاعل ومؤثر، ويسهم في الوصول إلى سوق أفريقي واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.