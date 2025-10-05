الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر (صور)

وضع إكليل الزهور
وضع إكليل الزهور احتفالا بنصر أكتوبر في الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام المحافظة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والأمنية.

محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

وأكد محافظ الدقهلية أن نصر أكتوبر المجيد سيظل دومًا ملحمة فريدة فى تاريخ  العسكرية، وشاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، الذين سطروا حقيقة كونهم خيرُ أجناد الأرض، داعيا الله أن يحفظ قواتنا المسلحة عرينًا ومهدًا للأبطال ونبراسًا للوطنية والفداء.

ووجّه محافظ الدقهلية خالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الخالد الذي سيبقى رمزًا للعزة والإرادة الوطنية الصلبة.

 

وقال محافظ الدقهلية: إننا جميعا نثمن تضحيات أبطالنا، ونؤكد أن الدقهلية قيادة وتنفيذيين وشعبًا تقف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة، مستلهمة روح أكتوبر في الانضباط والكفاءة والإقدام، وماضية بثبات في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 

شارك في مراسم وضع إكليل الزهور: القيادات العسكرية والأمنية، وأعضاء الجهاز التنفيذى، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، وجمع كبير من المواطنين بالمنصورة.

وكان محافظ الدقهلية قد استقبل القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

