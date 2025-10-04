السبت 04 أكتوبر 2025
القوات المسلحة تذيع بروموهات جديدة عن حرب أكتوبر في الذكرى 52

 تواصل الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري والقناة الرسمية لوزارة الدفاع على اليوتيوب نشر عدد من الفيديوهات عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت لقطات نادرة للحرب وشهادات للمشاركين في صنع النصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى 52 لحرب أكتوبر المجيدة.

 بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.

وقال في البرقية:"فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، لقد أعاد نصر أكتوبر للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات، وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية، وسيبقى هذا النصر العظيم شاهدًا على تلاحم الجيش والشعب، ودليلًا خالدًا على أن مصر لا تنكسر ولا تفرط فى شبر من أرضها المقدسة".

