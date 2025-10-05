الأحد 05 أكتوبر 2025
تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بممارسة البلطجة في المطرية

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على عدد من الطلاب أثناء خروجهم من مدرسة في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.


وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أولياء أمور الطلاب، حول تعرض أبنائهم لحوادث سرقة بالإكراه وتعديات متكررة من قبل بعض الأشخاص أمام المدرسة، ما أثار حالة من القلق بين الأسر.


