خسارة جديدة لميسي، فيلادلفيا يونيون يفوز بـ"درع المشجعين" في الدوري الأمريكي (فيديو)

حسم فيلادلفيا يونيون سباق درع المشجعين 2025، فجر اليوم الأحد، بعد فوزه بلقب الدوري المنتظم في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إثر انتصاره 1-0 على نيويورك سيتي إف سي في ملعب سابارو بارك.

وسجل ميكائيل أوره هدف الفوز للفريق في الدقيقة الـ40، بينما تألق الحارس الدولي الجامايكي أندريه بليك بتصديين حاسمين ليحافظ على نظافة شباكه ويؤمّن الانتصار، رافعًا رصيد فيلادلفيا إلى 66 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.



By the fans for the fans. @PhilaUnion lift the 2025 Supporters' Shield. 🏆 pic.twitter.com/fyseT9HDl0 — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

ورغم امتلاك إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، وفانكوفر وايتكابس، بقيادة توماس مولر، مباريات مؤجلة إلا أن فيلادلفيا يونيون حسم اللقب خاصة وأنه كان بحاجة فقط إلى فوز واحد وهو ما حققه على حساب نيويورك سيتي إف سي فجر اليوم.

Scenes 😍



For the second time in club history, @PhilaUnion are Supporters' Shield winners. pic.twitter.com/Ia2Ym3kmJQ — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

وبتصدره جدول الدوري المنتظم، ضمن فيلادلفيا أفضلية اللعب على أرضه طوال منافسات الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي 2025، بما في ذلك استضافة المباراة الأولى واحتمال استضافة المباراة الثالثة في سلسلة الدور الأول (نظام الأفضل من ثلاث مباريات)، بالإضافة إلى ميزة الأرض في كل الأدوار التالية التي قد يتأهل إليها الفريق.



وفي الوقت نفسه، حجز فيلادلفيا يونيون مقعدًا في بطولة دوري أبطال كونكاكاف 2026، ليصبح واحدًا من عشرة أندية في الدوري الأمريكي ستسعى وراء المجد القاري.

وبهذا الفوز يحقق فيلادلفيا يونيون لقب درع المشجعين (Supporters’ Shield)، للمرة الثانية بعدما ناله أول مرة في موسم 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا، ومع ذلك، تعد هذه المرة الأولى التي يرفع فيها الفريق النسخة الأصلية من الكأس، إذ اضطر عام 2020 لاستخدام نسخة مقلدة مصنوعة من درع لعبة "كابتن أمريكا" بسبب تأخر وصول النسخة الحقيقية عبر البريد.



The gang wins the shield. 🛡️ pic.twitter.com/l5TvHwVPV7 — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي 2025 في الـ22 من أكتوبر بمباريات الملحق (Wild Card)، على أن يبدأ فيلادلفيا يونيون مشواره في الدور الأول بمواجهة الفريق الفائز من الملحق في المنطقة الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في الـ24 من أكتوبر.

لم يسبق لنادي فيلادلفيا يونيون أن توّج بلقب كأس الدوري الأمريكي (MLS Cup)، وكانت آخر مرة بلغ فيها النهائي عام 2022، حين خسر أمام فريق لوس أنجلوس إف سي بقيادة النجمين جاريث بيل وكارلوس فيلا.



