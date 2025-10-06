يارا السكري تنهي نصف مشاهدها في مسلسل على ضهر راجل

انتهت الفنانة يارا السكري من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها من مسلسل على ضهر راجل الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، وتلعب خلال العمل شخصية حبيبته التي تقف بجانب وتشجعه على مواقف عديدة.

ويلعب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة شخصية طالب بكلية التجارة خلال مسلسله الجديد “على ضهر راجل”.

مسلسل كزبرة الجديد

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك فيه كل من أشرف عبد الباقي، وسوسن بدر ويارا السكري.

ومن المفترض أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل خارج مصر، حيث سافر طاقم العمل لأكثر من دولة لاختيار مواقع التصوير.

كزبرة في مسلسل الغاوي

وشارك "كزبرة" في مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي، في رمضان الماضي، والعمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.