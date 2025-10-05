الأحد 05 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الأحد 5 - 10- 2025

أسعار الموتوسيكلات
أسعار الموتوسيكلات اليوم، فيتو

ترصد فيتو بعض أسعار الموتوسيكلات المنتشرة في المعارض المحلية خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

آخر تحديث لـ أسعار الموتوسيكلات 2025

بلغ سعر هوجن 4 نحو 37 ألف جنيه

سجل سعر هوجن 3 ما يقرب من 36 ألف جنيه 

 دايو 2 جبط سجلت سعر 33 ألف جنيه

سجل سعر وينج 200 جنط تربو نو 36 ألف جنيه

فيجورى vle  بسعر 45 ألف جنيه 

نمت تراخيص «الدراجات النارية» على حساب «السيارات الملاكى» التى تم ترخيصها، خلال العام الماضى، بزيادة بلغت 50.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

وسجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية، نحو 222.2 ألف دراجة نارية، خلال العام الماضى، بينما بلغ إجمالى عدد المركبات «الملاكى» المرخصة نحو 147.5 ألف سيارة

 

حجم سوق الدراجات النارية ذات الوزن الثقيل في آسيا والمحيط الهادئ

 

بلغت قيمة سوق الدراجات النارية ذات الوزن الثقيل في آسيا والمحيط الهادئ 6.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ بين عامي 2025 و2034.

تتزايد التركيبة السكانية للطبقة المتوسطة العليا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة في دول مثل الهند والصين وإندونيسيا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الدراجات النارية المتميزة. لقد دفعهم النمو المالي للأفراد نحو الحصول على دراجات نارية ثقيلة الوزن لأنهم يسعون إلى وضع اجتماعي وتعزيز الأداء ووقت الفراغ على الطريق. أدى ارتفاع أنماط الحياة الطموحة والتركيز المتزايد على العلامات التجارية العالمية إلى نمو كبير في الطلب على الدراجات النارية بأكثر من 600 سم مكعب في المدن جنبا إلى جنب مع المناطق شبه الحضرية التي حسنت البنية التحتية للطرق.
 

اسعار الموتوسيكلات اكتوبر الجارى المحيط الهادئ

