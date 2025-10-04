السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب اليابان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في الساحل الشرقي لجزيرة هونشو بـ اليابان.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط إيران

في سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، أمس الجمعة، ضواحي منطقة زواره بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينتي قم وطهران أيضا. 

وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران. 

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

اليابان مقياس ريختر زلزال إيران الزلازل

