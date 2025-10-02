زلزال عنيف يضرب تركيا

أعلن معهد لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.19 درجة ضربت، اليوم الخميس، مناطق في تركيا.

اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال تجاوزت خمس درجات.

تتابع السلطات التركية تقييم الموقف

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، فيما تتابع السلطات التركية تقييم الموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.