زلزال عنيف يضرب تركيا

مقياس ريختر، فيتو
أعلن معهد لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.19 درجة ضربت، اليوم الخميس، مناطق في تركيا.

اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال تجاوزت خمس درجات.

 تتابع السلطات التركية تقييم الموقف

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، فيما تتابع السلطات التركية تقييم الموقف.

