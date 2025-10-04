وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية لسقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية 2025 / 2026 غدًا الأحد وحتى 9 أكتوبر 2025، بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز.

الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالي يتضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 157 متدربًا من مختلف المحافظات وهي تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل وإدارة المشروعات PMP وAGILE وإعداد رئيس مركز / مدينة / حي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطط وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمستوي الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء قدرات الكوادر المحلية بمختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور عصام الجوهري أن هذه البرامج تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في بناء قدرات الكوادر المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز مهارات القيادات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن هذا الأسبوع سيشهد أيضًا مناقشات وورش عمل ختام برنامج إعداد رئيس مركز/حى فى حضور عدد من قيادات من الإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.