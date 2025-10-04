السبت 04 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية لسقارة

 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية 2025 / 2026 غدًا الأحد وحتى 9 أكتوبر 2025، بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز.

 

إحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن الشرقية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة ومبانٍ غير مرخصة.. منال عوض ترصد طلبات تصالح غير قانونية وحالات لبناء حديث.. وبدء إزالة 35 عقارا

منال عوض: نقدر الدور التاريخي لشبكة الأغا خان للتنمية في مصر

الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالي يتضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 157 متدربًا من مختلف المحافظات وهي تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل وإدارة المشروعات PMP وAGILE وإعداد رئيس مركز / مدينة / حي.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطط وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمستوي الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء قدرات الكوادر المحلية بمختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور عصام الجوهري أن هذه البرامج تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في بناء قدرات الكوادر المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز مهارات القيادات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن هذا الأسبوع سيشهد أيضًا مناقشات وورش عمل ختام برنامج إعداد رئيس مركز/حى فى حضور عدد من قيادات من الإدارة المحلية.

