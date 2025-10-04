أشوفكم بالجنة، وداع أخير مؤلم من مسنة لأبنائها في قبورهم يثير الأحزان (فيديو)

مسنة سورية تودع أبناءها، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلما لمسنة سورية تودع باكية أبناءها، الذين لقوا مصرعهم في زلزال تركيا المدمر، الذي وقع عام 2023، وقامت بدفنهم في تركيا، وكانت تودع قبورهم بسبب تركها لتركيا وعودتها إلى سوريا.

مسنة سورية تبكي في الوداع الأخير لأبنائها في قبورهم

وظهرت المسنة وهي تبكي، وبصوت متحشرج كانت تمادي على أبنائها "مؤمن وماريا"، أثناء زيارتها الأخيرة لقبورهم في تركيا، حيث لقوا مصرعهم في زلزال تركيا المدمر عام 2023، استعدادًا لعودتها إلى سوريا، حيث بدأت السيدة المقطع المؤلم بصوت متحشرج قائلة: "وهذا آخر فيديو لأولادي".

مسنّة سورية تستعد للعودة إلى أرض الوطن تقوم بتوديع أبنائها الذين دفنتهم في تركيا بعد موتهم بسبب الزلزال الكبير الذي ضربهم قبل سنتين ونصف.



المقطع نال تداول واسع بسبب المشاعر الجياشة لهذه الأم المكلومة الله يصبرها ويجبر قلبها. pic.twitter.com/ROL5F5jJMs — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 3, 2025

وتابعت المسنة السورية حديثها لأبنائها المتوفين في قبورهم قائلة: “السلام عليكم يا بنتي يا مهجة قلبي، هذا الحديث مني إلكم... يا مؤمن هيك الله كاتب علينا العذاب، يا ابني، يا ماريا.. مؤمن يا ضو عيوني”.



وبصوت يملؤه البكاء قالت المسنة السورية: "أنا اليوم رايحه على سوريا يا إبني، ما راح أجي لعندكم يا أبني، لا أحد راح يسقيكم لكن الله لن ينساكم يا ابني ويا بنتي، هو أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين".

وتابعت السيدة المسنة قائلة: "أنعمت عيوني عليكم يا أولاد، قلبي يحترق عليكم، وهذا آخر يوم يا ماريا، آخر يوم توديعة، إن شاء الله أشوفكم بالجنة يا حبيبة قلبي يا ماريا، ويا مؤمن بوس لي ماريا كتير، وأنت يا مرايا قوليله إن أمي بدها تروح بس ما بتنسانى.. تنساني رحمة ربي إذا بنساكم يا مهجة قلبي، الله يرضى عنك وعن إخواتك".

مقطع وداع المسنة الأخير لأبنائها في قبورهم يثير الأحزان



مقطع وداع المسنة السورية الأخير لأبنائها في قبورهم، والذي لقوا مصرعهم في زلزال تركيا المدمر في 2023، لقي أعلى نسبة مشاهدة، وتم تداوله على نطاق واسع بين مواقع التواصل، وأثار المقطع تفاعل كبير بين النشطاء بسبب حالة الحزن الشديدة التي بدت عليها المسنة في وداعها الأخير لأبنائها في قبورهم قبل رحيلها لسورية.

عبر البلوجر السعودي المشهور أياد الحمود عن حزنه فقال: "مسنّة سورية تستعد للعودة إلى أرض الوطن تقوم بتوديع أبنائها الذين دفنتهم في تركيا بعد موتهم بسبب الزلزال الكبير الذي ضربهم قبل سنتين ونصف.. المقطع نال تداول واسع بسبب المشاعر الجياشة لهذه الأم المكلومة الله يصبرها ويجبر قلبها".

وعلق البلوجر سرور الحمص فقال: "أطلبي من الخارجية السورية بطلب نقل الرفاة إلى سوريا".

وعبر سعد سامي عن حزنه فقال: " يا ويل قلبي، الله المستعان صوتها يشبه صوت امي رحمة الله عليها، ذكرتني بأمي كانت لا تنام حتى تسمع صوتي كل يوم وكانت تتمنى معانقتي ولقائي لكنها ماتت دون أن تراني بعد 13 عام فراق ودون أن أراها أو أحضر دفنها وجنازتها".

مصرع الآلاف في زلزال تركيا



وقال البلوجر فهد الحمداني: "ياالله، كلامها مؤثر جدًا لا حول ولاقوة إلا بالله... يا رب امسح على قلب كل أم فقدت فلذة كبدها مسحًا يزيل وجع الفراق، اللهم اجبر قلبها وخاطرها جبرًا أنت وليّه، ثبّت صبرها وقوّي إيمانها وهون حزنها، اللهم ارحمهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين فالجنة".

زلزال تركيا المدمر 2023، فيتو



الجدير بالذكر أن تركيا وسوريا شهدتا زلزالا مدمرا عام 2023، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، وأمتد أثره إلى سوريا أيضًا، نظرًا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية. ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا، وبلغ عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51 ألف قتيلًا و120 ألف مصابًا، وخلف أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.