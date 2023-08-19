زلزال تركيا المدمر، 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم

ذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول تحتاج إلى الهدم أو الترميم بشكل عاجل، حسب النتائج الأولية لفحص المباني المتضررة بعد زلزال كهرمان مرعش.

عالم الزلازل التركى

ونقلت الصحيفة، السبت، أنه "تم تصنيف نصف المباني التي تم مسحها ضوئيا والبالغ عددها 35 ألفا على أنها "عالية المخاطر"، بينما في جميع أنحاء المدينة يوجد 207000 مبنى في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن 77000 شخص يعيشون في هذه المباني".

ومن ناحية أخرى، أكد عالم الزلازل التركى، ناجي غورور، الذي حذر السلطات مرارا من احتمال حدوث زلازل مدمرة في إسطنبول، أن سكان 100 ألف مبنى في العاصمة عرضة للموت تحت أنقاض منازلهم.

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شمال سوريا

ونقلت صحيفة "حرييت" عنه قوله: "الناس ينتظرون الموت فى 100 ألف مبنى بإسطنبول. دعونا نعتني بهؤلاء الناس أولا ونبني المنازل لمن تتعرض حياتهم للخطر أولا".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

تضرر مرافق البنية التحتية

وأسفر الزلزال المدمر، الذى كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا وسقوط عدد كبير من المبانى وتضرر مرافق البنية التحتية.