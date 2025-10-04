السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

 قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر 2025 شريف خيرى

الأكثر قراءة

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads