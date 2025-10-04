المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة كميات من مخدري الحشيش والترامادول، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بدائرة قسم شرطة حلوان.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة حلوان معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبطهما.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

