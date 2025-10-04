السبت 04 أكتوبر 2025
المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بحلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة كميات من مخدري الحشيش والترامادول، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بدائرة قسم شرطة حلوان.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة حلوان معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبطهما.


وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي  أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة الحشيش الترامادول قسم شرطة حلوان

