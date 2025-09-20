الجبهة الداخلية في خطر!

تتصاعد تصريحات أهل الحكم كل يوم، بأن مصر معرضة لأخطار جسيمة قد تضطرها لخوض حرب مع العدو الصهيوني النازي، الذى يمارس حرب الإبادة للشعب الفلسطينى في غزة والضفة الغربية، وأيضا لمواجهة حرب التهجير للشعب الفلسطيني ودفن القضية الفلسطينية للأبد، نعم يا أهل الحكم هناك محاولات لجر مصر للحرب أو قبول التهجير، فماذا فعلت الدولة لمواجهة هذه المخاطر التى تهدد الأمن القومي المصري؟



في عام 1967 وبعد نكسة يونيه الموجعة، كان أمام الدولة تهديدات أكثر مما تواجهه مصر اليوم، أول هذه التهديدات هى مواجهة العدو الذى وصل حتى قناة السويس، والمطلواب تحرير سيناء، والمطلوب إعداد الجيش للمعركة، ومطلوب استكمال السد العالى، ومطلوب أيضا إستعادة ثقة الشعب بجيشه، وأشياء كثيرة أخرى.



كانت الدولة المصرية تعلم علم اليقين أن قوة الجبهة الداخلية، هى العنصر الأهم في مواجهة كل التهديدات، فكان بالاضافة إلى الشحن المعنوى، كان ممنوع رفع أسعار أي شىء حتى لا تزيد الأعباء على المواطن، وإستمر هذا حتى تحقق النصر في 1973.



الجبهة الداخلية ليست أصحاب المليارات وساكنى الفلل والقصور، وإنما الجبهة الداخلية هى الملايين من البسطاء، ففي الحروب أول من يهرب بأموالهم هم أصحاب المليارات، من هنا كانت الدولة المصرية تعى أهمية دورها، ونجحت وتحقق الانتصار..

أثناء الحرب لم تعانى الدولة من نقص أي شىء، لم تحدث أي حادثة سرقة أو قتل.. ألخ، كان الشعب وراء قيادته منذ 9 و10 يونيه وحتى إنتصار أكتوبر 73، فماذا تفعل الدولة الآن؟



الدولة ضد الشعب، تصدرقانون يشرد عشرات الملايين في الشارع بما يسمى قانون الايجار القديم، ترفع أسعار كل شىء خاصة المحروقات، أصبح المواطن يعيش بلا أمان في سكنه أو معيشته، الإحباط يسيطر على الشباب، وعلى الكبار، عزف الشباب عن الزواج لعدم القدرة..

حالة من الاحباط لم تحدث في تاريخ مصر، حتى بعد نكسة 1967، لم يحدث أن يفقد المواطن الأمل في بكرة مثلما يحدث الآن، ولم تكتف الدولة بهذا بل لديها تصريحات من مسئولين كبار يتحدثون بثقة الجاهل الفاسد، وكأن الشعب قطيع لا يفهم، والحقيقة أن الشعب أكثر وعيا وإنتماء للوطن منهم.

يا أهل الحكومة قبل السلاح، بجب أن تعرفوا أن قوتكم الحقيقية في الجبهة الداخلية وأنتم تدمرونها! وتحيا مصر.

