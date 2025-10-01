النيابة تأمر بضبط سائق ملاكي بتهمة دهس قائد دراجة نارية في المرج

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة سائق دراجة نارية لقى مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي في منطقة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الملاكي.

حادث المرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في أحد شوارع بدائرة قسم شرطة المرج، مما أسفر عن مصرع سائقها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

