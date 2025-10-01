الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق ملاكي بتهمة دهس قائد دراجة نارية في المرج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة سائق دراجة نارية لقى مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي في منطقة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الملاكي.

حادث المرج 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في أحد شوارع بدائرة قسم شرطة المرج، مما أسفر عن مصرع سائقها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج حادث المرج غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

الأكثر قراءة

"المركزي" يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد نصر أكتوبر

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

حوار نادر لأمين الهنيدي ينتقد الريحاني ويروي قصة "حكشة الحانوتي" الحقيقي التي جسدها في مسرحيته

خدمات

المزيد

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads