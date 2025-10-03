الجمعة 03 أكتوبر 2025
إصابة 3 طالبات ثانوي في حادث دهس أمام كوبري فاروق بطنطا

إصابة 3 طالبات ثانوي في حادث دهس أمام كوبري فاروق بطنطا

شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية حادثًا مؤسفًا إثر تعرض ثلاث طالبات بالصف الأول الثانوي لحادث دهس أمام كوبري فاروق بعدما صدمتهم سيارة ربع نقل.

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

وأسفر الحادث عن إصابة الطالبات الثلاث وهن " ملك شعبان – حالتها متوسطة وجنا ساهر – حالتها متوسطة وجنا هاني جابر – حالتها بسيطة.

وجرى نقل المصابات إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وسط متابعة دقيقة من الأطباء لحالتهم الصحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها لضبط السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

