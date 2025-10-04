السبت 04 أكتوبر 2025
تأييد حبس عاطل متهم بالتحرش بفتاة في السلام 6 أشهر

قضت محكمة جنح مستأنف السلام برفض الاستئناف المقدم من عاطل متهم بالتحرش بفتاة في منطقة السلام وقضت بتأييد حكم حبسه 6 أشهر.

كانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من فتاة تفيد فيه بتضررها من شاب وتتهمه بالتحرش بها والتعدي عليها لفظيا موجها إليها كلمات نابية من شأنها أن تخدش الحياء العام، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.


وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الفتاة بالشارع بمنطقة السلام، سار وراءها المتهم وتحرش بها مستغلا خلو الشارع من المارة وعندما نهرته للابتعاد عنها وجه إليها سبابا عبارة عن ألفاظ نابية تخدش الحياء العام ونعتها بألفاظ سيئة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

