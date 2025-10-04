السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كيليان مورفي: واجهت صعوبة في الحصول على أدوار بعد فوزي بالأوسكار

كيليان مورفي، فيتو
كيليان مورفي، فيتو

ذكر الممثل كيليان مورفي، أنه واجه صعوبة في الحصول علي أدوار تمثيلية بطولية، بعد فوزه بجائزة الأوسكار.

وكشف كيليان في تصريحات صحفية، إنه لم يكن هناك طلب عليه للعب أدوار البطولة في أفلام الاستوديوهات الكبرى بعد فوزه بالأوسكار عن دوره في فيلم OPPENHEIMER، قائلا: "لم يحدث ذلك، ربما سيحدث يومًا ما أو انه ربما فات الأوان على ذلك".

تفاصيل فيلم Steve

في سياق متصل طرحت منصة نتفليكس،أحدث أفلام  النجم كيليان ميرفي Steve، بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، بعد عرضه لأول مرة عالميا، في الدورة الماضية من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

 

Image

وتدور أحداث فيلم Steve، حول مدير مدرسة إصلاحية، يكافح من أجل إبقاء طلابه على المسار الصحيح، بينما يتصارع من أجل سلامة صحته العقلية.

فيلم Steve، من إخراج تيم ميلانتس، وبطولة الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار كيليان مورفي، وجاي ليكورجو، والممثلة تريسي أولمان، وسيمبي أجيكاوا، وإميلي واتسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الممثل الشهير كيليان مورفي الممثل كيليان مورفي فيلم كيليان مورفي

مواد متعلقة

خطة تسويق مارفل لفيلم AVENGERS: DOOMSDAY

عرض فيلم كيليان مورفي Steve في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

نجم برازيلي شهير يظهر في مباراة بحذاء يحمل اسم "شقيقة نيمار" (صور)

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون على خطى الطماطم وانخفاض 5 أصناف منها الفاصوليا والجزر

مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads