كيليان مورفي: واجهت صعوبة في الحصول على أدوار بعد فوزي بالأوسكار

ذكر الممثل كيليان مورفي، أنه واجه صعوبة في الحصول علي أدوار تمثيلية بطولية، بعد فوزه بجائزة الأوسكار.

وكشف كيليان في تصريحات صحفية، إنه لم يكن هناك طلب عليه للعب أدوار البطولة في أفلام الاستوديوهات الكبرى بعد فوزه بالأوسكار عن دوره في فيلم OPPENHEIMER، قائلا: "لم يحدث ذلك، ربما سيحدث يومًا ما أو انه ربما فات الأوان على ذلك".

تفاصيل فيلم Steve

في سياق متصل طرحت منصة نتفليكس،أحدث أفلام النجم كيليان ميرفي Steve، بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، بعد عرضه لأول مرة عالميا، في الدورة الماضية من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم Steve، حول مدير مدرسة إصلاحية، يكافح من أجل إبقاء طلابه على المسار الصحيح، بينما يتصارع من أجل سلامة صحته العقلية.

فيلم Steve، من إخراج تيم ميلانتس، وبطولة الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار كيليان مورفي، وجاي ليكورجو، والممثلة تريسي أولمان، وسيمبي أجيكاوا، وإميلي واتسون.

