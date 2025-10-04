نجم برازيلي شهير يظهر في مباراة بحذاء يحمل اسم "شقيقة نيمار" (صور)

ظهر النجم البرازيلي جابرييل باربوسا، الملقب بـ"جابي جول"، في مباراة فريقه كروزيرو وفلامينجو في ملعب "ماراكانا" الشهير، مرتديا حذاء يحمل اسم رافائيلا، شقيقة النجم البرازيلي نيمار، نجم فريق سانتوس.

واعتبرت الحركة من المهاجم البالغ من العمر 29 عاما بمثابة إعلان علاقته وحبه لشقيقة زميله السابق في منتخب البرازيل.

Ontem foi especial! E a chuteira será leiloada!! Que ajude muitas e muitas crianças!! 💙❤️



➡️ https://t.co/cSfVbuoqZq pic.twitter.com/JkbIH5CIKZ — Gabigol Studios (@GabigolStudios) October 3, 2025

وتعتبر رافائيلا، شقيقة النجم البرازيلي نيمار، مشهورة كعارضة أزياء وتبلغ من العمر 29 عاما، وتملك حوالي 6 ملايين متابع على منصة "إنستجرام" بسبب أناقتها ونشرها لأحدث أزياء الموضة.

كما اشتهرت الحسناء البرازيلية بأنها كانت سببا بشكل غير مباشر في إصابة شقيقها نيمار أو ادعاء الإصابة ليغيب عن مباريات الأندية التي لعب لها في أوروبا، برشلونة وباريس سان جيرمان، من أجل حضور عيد ميلادها الذي تحتفل به في 11 مارس من كل عاما.



ججابي جول، خاض تجربة غير ناجحة في أوروبا برفقة أندية إنتر ميلان وبنفيكا وقضى جزءا كبيرا من مسيرته في البرازيل، حيث لعب لأندية سانتوس وفلامنجو وحاليا كروزيرو وحقق برفقتهم 14 لقبا منها لقبان في كوبا ليبرتادوريس برفقة فلامنغو.

كما شارك المهاجم برفقة منتخب البرازيل الأول في 18 مباراة وسجل 5 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.