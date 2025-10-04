نجم نيوكاسل يكتسح منصات التواصل بسبب تسريحة شعر الأميرة ديانا (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أنتوني جوردون بعد ظهوره بتسريحة شعر مميزة أعادت إلى الذاكرة التسريحة الأيقونية الشهيرة التي تميزت بها أميرة ويلز ديانا سبنسر.

تسريحات شعر الأميرة ديانا

وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كانت تسريحات شعر الأميرة ديانا الشهيرة علامة بارزة على جمالها، بل إن تلك تسريحة الشعر القصير الأشقر، بدت من مقومات أناقة الحسناء الفاتنة وإحدى التقليعات التي سعى الكثيرون إلى تقليدها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا من تسريحات الأميرة ديانا وأخرى لمظهر نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا أنتوني جوردون مؤكدة أن هناك سمة واحدة مدهشة تجمع بينهما: شعرهما الرائع.

وأثارت تسريحات شعر نجم نيوكاسل يونايتد ضجة كبيرة بعد أن لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنها تشبه إلى حد كبير تسريحات شعر أميرة ويلز الراحلة في حادث سير مروع في صيف 1997 عندما كانت برفقة صديقها دودي الفايد.



وتختلف حياة أنتوني جوردون في ملاعب كرة القدم اختلافًا جذريًا عن حياة الأميرة ديانا التي عاشت مع زوجها الأمير تشاريز في قصر بيكنجهام، لكن تسريحة الشعر أوجبت المقارنة وفق صحيفة "ديلي ميل".



وقالت الصحيفة: "من تسريحة شعرها الأشقر الشهيرة، إلى التسريحة إلى الخلف، أو حتى رباط رأسها الأسود، بدت الصور متطابقة تقريبًا بين ديانا وجوردون، ولا يسع المتابعين إلا الملاحظة بسهولة بأن اللاعب الإنجليزي قد استلهم من الليدي ديانا جمال شعرها خصوصًا أنه يملك المميزات ذاتها (اللون الأشقر والشعر المنسدل).



وعلى مدى سنوات طويلة، كان شعر ديانا تاج مجدها، وساهم في تمهيد الطريق لأبرز صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

وعندما دخلت ديانا سبنسر عالم الشهرة وهي في التاسعة عشرة من عمرها، عام 1980، ظهرت لأول مرة بقصة الشعر الشهيرة، والتي امتازت بكثافة مذهلة مع انسدال بعض الخصلات فوق عينيها.



ولكن الآن، يبدو أن مظهرها الأيقوني قد يشهد عودة غريبة ومفاجئة مع تشابه حاد ملحوظ بين تسريحة شعر أنتوني جوردون الخفيفة وتلك التي كانت مصدر حُسن ديانا وافتتان الكثيرين بها.



ويعد أنتوني جودرون (24 عامًا) أحد أبرز نجوم نادي نيوكاسل يونايتد خلال الموسم الجاري، إذ أحرز 3 أهداف في مباراتين حتى الآن مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

