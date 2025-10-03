46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد والإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني، أمس الخميس، لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد والإسكندرية.

مبيعات مزاد ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤٧ لوط سيارات وبضائع جمارك بورسعيد بمبلغ ٤١ مليونا و٧٤٩ ألفا و٣١٠ جنيهات.

كما تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٤ ملايين و٣٦٢ ألفا و٧٠٠ جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٥٥ لوط بمبلغ إجمالى ٤٦ مليونا و١١٢ ألفا و١٠ جنيهًات.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

