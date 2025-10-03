الجمعة 03 أكتوبر 2025
قرار جديد من نيابة الجيزة في مقتل سوداني داخل صالون حلاقة بسبب خلاف على الدور

التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إنهاء سوداني الجنسية حياة آخر يحمل ذات جنسية بلاده، بعد مشاجرة بينهما داخل صالون رجالي بمدينة 6 أكتوبر بسبب أولوية الحلاقة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء من تشريحها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حديث بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه، وسدد طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه أودت بحياته في الحال، ثم فر هاربا.

مصرع عاطل سوداني الجنسية على يد آخر بمدينة 6 أكتوبر

 

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة إخطارا بمصرع عاطل سوداني الجنسية على يد آخر بمدينة 6 أكتوبر. 

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث، وتبين العثور على جثة سوداني الجنسية 30 سنة بعد قيام عاطل سوداني الجنسية 50 سنة بتسديد طعنة نافذة له اخترقت القلب، بسبب أولوية الحلاقة بصالون رجالي. 

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

