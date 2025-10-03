الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

انتخابات الأهلي، الخطيب يغادر مقر الجزيرة بعد تقديم أوراق ترشحه

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

غادر محمود الخطيب، منذ قليل، مقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد التقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس النادي فى الانتخابات المقبلة.

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، ومعه قائمته الانتخابية، اليوم الجمعة، بأوراق الترشح لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

كان الخطيب وصل رفقة أعضاء قائمته صباح اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة من أجل التقدم بأوراق الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.

ويشهد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، غلق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء، حيث كان قد تم فتح باب الترشح يوم السبت الماضي على أن يتم غلقه اليوم. 

 

قائمة الخطيب 

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري، وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق. 

 

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

