البلطي بـ 60 والبوري بـ 95 جنيها، إقبال كثيف على الأسماك بالمعرض الدائم في المنصورة (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “إقبال كبير على الأسماك.. البلطي 60، والبوري 95، والسردين 70، والبياض 150 والجمبري 400 في المعرض الدائم بالمنصورة”.

ورصدت فيتو إقبالا كبيرا بين مواطني محافظة الدقهلية على شراء الأسماك للاستفادة من نسبة التخفيض فضلا عن كونها أسماك طازجة.

وأشاد المواطنون بقرار محافظ الدقهلية تحويل سوق اليوم الواحد إلى معرض دائم، مطالبين بعمل تنده أمام شادر الأسماك وتوفير مكان الشوي.

وخلال البث تواجدت الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية للمتابعة على طريقة البيع، وشددت على حسن معاملة المواطنين وتوفير الأسماك بكميات.

كما تابع المعرض الدائم محمد صلاح، وفقا لتكليفات محافظ الدقهلية بالتفتيش المستمر على المعرض والمتابعة على مدار الساعة.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميا، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين بتواجد السوق بشكل دائم، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

كما يتم عرض وبيع الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار تتراوح من 60 إلى 95 جنيها، والبيض الأبيض والأحمر بأسعار 140- 150 جنيها، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن السوق يقوم بإشراف مباشر من علي حسن وكيل وزارة التموين، وبمتابعة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو جودة السلع المعروضة.

