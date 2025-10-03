سلوت قبل صدام تشيلسي: سعيد بصناعة الفرص ولكن !

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على مواجهة فريقه أمام تشيلسي المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساءً.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "بالنسبة لمشاركة أليسون، سأكون متفاجئًا إذا عاد للمباريات مباشرة بعد فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "أرى فريقًا يحاول منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، في مواجهة غلطة سراي تفوقنا في الكرات الثانية مقارنة بمباراة كريستال بالاس، والفارق بين المباراتين كان بسيطًا للغاية".

وعن اللاعب إيزاك، أوضح: "لم يحصل على فترة إعداد كافية في الصيف، ولم يتدرب بشكل منتظم، لكنه يتحسن بدنيًا بشكل واضح، ويحتاج الآن للتأقلم أكثر مع زملائه".

وتابع: "أنا سعيد بالفرص التي نصنعها من الكرات الثابتة، لكننا لم نتمكن حتى الآن من تحويلها إلى أهداف".

وعن إمكانية الدفع بالحارس ممارداشفيلي بدلًا من أليسون، قال مدرب الريدز: "يمكنه أن يؤدي الدور الذي قام به كيليهير في السابق عندما عوّض غياب أليسون".

أما عن قلة مشاركات فريمبونج وبرادلي، فأوضح: "تعرض كل من كونور وجيريمي لإصابات. من الصعب خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد، لذلك نضطر أحيانًا إلى إشراك لاعبين آخرين مثل سوبوسلاي في هذا المركز".

وأردف: "في آخر مباراتين ارتكبنا بعض الأخطاء غير المعتادة، ولم يكن الأمر مقتصرًا على لاعب بعينه، بل على الفريق بأكمله".

واختتم حديثه قائلًا: "الخسارة أمام غلطة سراي وكريستال بالاس جاءت نتيجة فقدان الكرة بسهولة. كوناتي كان أحد اللاعبين الذين وقعوا في هذا الخطأ، لكنه لم يكن الوحيد".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 8 نقا

