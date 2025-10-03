الجمعة 03 أكتوبر 2025
انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم،
سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 159 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

  • تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

 

