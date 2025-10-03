انطلاق أعمال الجمعية العمومية بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية

انطلقت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية العادية لنادى سموحة الرياضى بالإسكندرية برئاسة لجنة قضائية، للقيام بعملها بفتح اللجان لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للتصويت في صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات على تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة، اليوم الجمعة، وذلك وفق أحكام القانون 172 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون 71 لسنة 2017 وفق قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 1112 لسنة 2025.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن الجمعية تعقد تحت إشراف قضائي وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 100 لجنة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للتصويت.

ودعا مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى في الإسكندرية، أعضاء الجمعية العمومية، لحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، المقرر اليوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل 2025، وذلك للتصويت على بنود تعديل لائحة النظام الأساسي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمُقدم للتصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وقال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة، إن لائحة النظام الأساسى المقرر الموافقة عليه في الجمعية العمومية، تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 10 أعضاء لتحقيق تمثيل أوسع وكفاءة أكبر.

وأوضح أنه سيتم وفق لائحة النظام الأساسى المراد مناقشة والموافقة عليه في الجمعية العمومية، واستحداث منصب أمين الصندوق كعضو منتخب مستقل، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشباب تحت السن إلى 2 بدلًا من عضو واحد، دعمًا لدور الشباب في صنع القرار.

