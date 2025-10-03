كيف تستخدم بطاقة ميزة بالبنك الزراعي في المدفوعات الحكومية إلكترونيا؟

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل استخدام بطاقة ميزة في المدفوعات الحكومية إلكترونيا.

وأوضح مسئولون البنك الزراعي أنه تشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام، حيث تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

مميزات بطاقة ميزة الزراعي

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

وقبل أيام احتفل البنك الزراعي المصري بتحقيق إنجازين في ليلة واحدة، الإنجاز الأول بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، كما احتفل البنك بحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.



شهد الحفل، هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء المجموعات والقطاعات.

وخلال الحفل قام مدحت عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة Accent، بتسليم شهادة الأيزو ISO-9001 للمجموعة القانونية، كما قام المهندس عبد الله حسن مدير إدارة الحوكمة والأمن السيبراني لشركة IGRC Square بتسليم شهادة (PCI-DSS)، لقطاع المشروعات.

كما قام أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتكريم عدد من الموظفين، ومنحهم شهادات التميز، تقديرًا لهم على جهودهم في تحقيق تلك الإنجازات.

