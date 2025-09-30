البنك الزراعي: شهادة PCI-DSS اعتراف دولي بقدرة البنك على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة

أكدت جومان سلامة، المستشار التنفيذي للمشروعات بالبنك الزراعي المصري وتُمثل شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، اعترافًا دوليًا من قبل كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل فيزا وماستركارد وغيرها، بقدرة البنك الزراعي المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة



وأشارت إلى أن الحصول على شهادة PCI-DSS،إنجاز كبير ساهم فيه الكثير من فرق العمل في مجموعات الدفع الإلكتروني، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، الأمن الميداني، المجموعة الهندسية، الموارد البشرية، مكافحة جرائم الاحتيال، النظم المصرفية وهندسة العمليات، والفروع، ما يعد إنجازًا يفخر به الجميع.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.

