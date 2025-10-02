أستاذ اقتصاد: خفض الفائدة 100 نقطة أساس خطوة لدعم الصادرات المصرية

أكدت الدكتورة منى وهبة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن قرار البنك المركزي بـ خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

خفض تكلفة التمويل يدعم الإنتاج

وأوضحت وهبة أن تقليل تكلفة التمويل يمنح المصانع والشركات فرصة للتوسع في الإنتاج ورفع جودة منتجاتها، ما يتيح لها دخول أسواق جديدة بثقة أكبر.

الصادرات قاطرة النمو الاقتصادي

وأشارت إلى أن الصادرات تعد قاطرة النمو، وخفض الفائدة يساهم في زيادة استثمارات المصدرين وتوفير السيولة لتغطية تكاليف التشغيل والتوسع.

تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري

وأكدت أن هذا القرار سيُحسّن من القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المنتجات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

رسالة ثقة من الدولة لدعم الصناعة والتصدير

واعتبرت وهبة أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والتصدير كمدخل أساسي لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% في سادس اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.