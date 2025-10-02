محمد فتحى: مصر حققت طفرة كبيرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات

أكد محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وشهدت ظهور "براندات عالمية" نجحت في اقتحام الأسواق الدولية، قائلا: أننا "نستطيع تحقيق أكثر من ذلك".

وأوضح أن هذه النتائج تمثل “حالة نجاح” يجب البناء عليها من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية للتوسع في أسواق إفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة.

جاء ذلك مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"،بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات اليوم الخميس، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحاليبحضور السفير صالح موطلو سفير تركيا لدى مصر

وشدد فتحي على أن الدولة تقدم دعمًا قويًا لهذا القطاع، ما يعزز التوقعات بمزيد من النمو وتحقيق أرقام تصديرية أعلى خلال المرحلة المقبلة.

واوضح أن المعرض أصبح أحد أبرز الفعاليات في صناعة المنسوجات والملابس، مشيرًا إلى أن المشاركة العربية الواسعة تحقق صفقات حقيقية، حيث خرج المشاركون في الدورات السابقة بعقود تصديرية وأرقام مميزة، وهو ما يتوقع استمراره في الدورة الحالية.

وأضاف أن معرض "كايرو فاشون آند تكس" نجح في جذب الكثير من العارضين من البلدان العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير علي معدلات التصدير

وشهد الافتتاح حضورًا مميزًا ورفيع المستوى ضم كلًا من دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، ومحمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي

