الأحد 28 سبتمبر 2025
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية دعما لغزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم الأحد طائرة من دولة الكويت تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش: إن الطائرة تعد الرابعة عشرة من الجسر الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الطائرة محملة بـ10 أطنان من السلال الغذائية المقدمة من مبرة العوازم الخيرية الكويتية لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن المساعدات الكويتية ضمن حملة «فزعة لغزة» بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

ويشار إلى أن إجمالي أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى 260 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة.

 

