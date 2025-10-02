مريم نعوم ضيفة الكاتب وائل حمدي في أولى حلقات بودكاست السيناريست

تنطلق في 3 أكتوبر أولى حلقات بودكاست السيناريست، الذي يقدمه السيناريست وائل حمدي عبر يوتيوب، ويستضيف حمدي في الحلقة الأولى الكاتبة والسيناريست مريم نعوم في لقاء مميز يفتتح الموسم الأول من البرنامج.

يجمع وائل حمدي بمريم نعوم تاريخ من التعاون الفني بدأ مع مسلسل موجة حارة الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، ثم تكررت التجربة بينهما في مسلسل سقوط حر، وشاركا في العمل على مسلسل نمرة اتنين.

تُعد مريم نعوم واحدة من أهم الأصوات في الكتابة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وقدمت أعمالًا حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة مثل واحد صفر، ذات، سجن النساء، بالشمع الأحمر، واحة الغروب، تحت السيطرة، خلي بالك من زيزي، ولام شمسية.

أما وائل حمدي، فهو يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال كتابة السيناريو، كان مشرفًا على فريق ورشة كتابة برنامج عالم سمسم، كما قدم خلال مسيرته مجموعة متنوعة من الأعمال التي تركت أثرًا في السينما والدراما المصرية، من بينها 6 أيام، هيبتا، أنف وثلاث عيون، بابا جه، مفترق طرق، الطوفان، وموجة حارة.

السيناريست هو البودكاست الأول من نوعه الذي يفتح باب الحوار المباشر مع كتّاب الدراما والسينما، ليكشفوا للجمهور أسرار الكواليس والتفاصيل غير المعلنة خلف أهم الأعمال الفنية، وكيف بدأت رحلتهم مع الصناعة، مقدمًا مساحة نادرة للاستماع إلى تجارب الكُتّاب من منظورهم الشخصي.

يضم الموسم الأول نخبة من أبرز الكتّاب الذين أثْروا الساحة بأعمالهم، من بينهم صلاح الجهيني، وعمرو سمير عاطف، شريف نجيب بالإضافة إلى محمد رجاء، ومحمد عبية ومها الوزير ومحمد إسماعيل أمين وهشام هلال وعمرو الدالي.

