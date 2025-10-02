الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

تصادم طائرتين فى مطار بنيويورك

طائرة تابعة لشركة
طائرة تابعة لشركة دلتا، فيتو

 أعلنت سلطات مطار لاغوارديا في نيويورك وشركة "دلتا إيرلاينز"، عن تصادم طائرتين تابعتين لشركة "دلتا" للطيران على مدرج الطائرات فى المطار، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

تصادم بسرعة منخفضة

وقالت شركة دلتا فى بيان، بحسب شبكة سى بى إس نيوز الأمريكية، إن «تصادمًا بسرعة منخفضة» وقع بين رحلة إنديفور إير 5047 القادمة من شارلوت بولاية نورث كارولينا، ورحلة إنديفور 5155 التى كان من المقرر أن تغادر إلى رونوك بولاية فيرجينيا.

نقل شخص مصاب إلى المستشفى  

وأفادت سلطات المطار، بأنه تم نقل شخص إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات غير خطيرة.

من جانبها، أفادت شركة دلتا بأن أحد أفراد الطاقم اُصيب بجروح طفيفة.

