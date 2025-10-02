بلومبرج: وزير ألماني يغمى عليه خلال اجتماع للائتلاف الحاكم بحضور ميرتس

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن وزيرا ألمانيا أغمي عليه بسبب التوتر في اجتماع للائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

اجتماع لائتلاف فريدريش ميرتس الحاكم

وذكرت الوكالة أنه "خلال اجتماع لائتلاف فريدريش ميرتس الحاكم يوم الثلاثاء، وصلت التوترات إلى مستوى كبير حيث فقد أحد الوزراء وعيه وتم نقله إلى المستشفى".

وقال مصدر الوكالة: إن وزير النقل باتريك شنايدر هو من أغمي عليه. وتبين أن إغماءه ناتج عن ارتفاع درجة حرارته، ولكن تم وصف الحادثة بأنها "دلالة واضحة" على الوضع الحالي للمستشار داخل الحكومة الألمانية.

وأضافت "بلومبرج" أنه بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على توليه منصبه، يواجه ميرتس صعوبة في التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف بشأن قضايا رئيسية، مما أدى إلى إبطاء مساعيه لخفض القواعد التنظيمية والحد من دور الاتحاد الأوروبي.

انتخب البرلمان الألماني ميرتس مستشارا في 6 مايو الماضي

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "فورسا" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 7 من كل 10 ألمان غير راضين عن أداء المستشار.

وانتخب البرلمان الألماني ميرتس مستشارا في 6 مايو الماضي في المحاولة الثانية فقط، وهي الحالة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

