الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلومبرج: وزير ألماني يغمى عليه خلال اجتماع للائتلاف الحاكم بحضور ميرتس

المستشار فريدريش
المستشار فريدريش ميرتس

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن وزيرا ألمانيا أغمي عليه بسبب التوتر في اجتماع للائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

 اجتماع لائتلاف فريدريش ميرتس الحاكم 

وذكرت الوكالة أنه "خلال اجتماع لائتلاف فريدريش ميرتس الحاكم يوم الثلاثاء، وصلت التوترات إلى مستوى كبير حيث فقد أحد الوزراء وعيه وتم نقله إلى المستشفى".

وقال مصدر الوكالة: إن وزير النقل باتريك شنايدر هو من أغمي عليه. وتبين أن إغماءه ناتج عن ارتفاع درجة حرارته، ولكن تم وصف الحادثة بأنها "دلالة واضحة" على الوضع الحالي للمستشار داخل الحكومة الألمانية.

وأضافت "بلومبرج" أنه بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على توليه منصبه، يواجه ميرتس صعوبة في التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف بشأن قضايا رئيسية، مما أدى إلى إبطاء مساعيه لخفض القواعد التنظيمية والحد من دور الاتحاد الأوروبي.

انتخب البرلمان الألماني ميرتس مستشارا في 6 مايو الماضي

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "فورسا" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 7 من كل 10 ألمان غير راضين عن أداء المستشار.

وانتخب البرلمان الألماني ميرتس مستشارا في 6 مايو الماضي في المحاولة الثانية فقط، وهي الحالة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار فريدريش ميرتس ائتلاف فريدريش ميرتس الحاكم وزير النقل باتريك شنايدر

مواد متعلقة

رويترز: ألمانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة حماس

رغم دعمها، 4 أسئلة ملحة من ألمانيا على خطة ترامب بشأن غزة

سفير ألمانيا بالقاهرة: الوضع في غزة تحول إلى كابوس وجحيم

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads