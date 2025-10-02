فتح باب التقدم لجائزة الثقافة الجماهيرية في الآداب والفنون بدورتها الأولى

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فتح باب الترشح للدورة الأولى لجوائز الثقافة الجماهيرية في الآداب والفنون، في إطار برامج وزارة الثقافة لتكريم كبار المبدعين، ممن لهم إبداعات أدبية وفنية وبحثية ونقدية متميزة، ولهم دور مرموق ومساهمات فعالة في الحياة الثقافية.

جائزة الثقافة الجماهيرية في الآداب

(دورة الناقد الكبير الدكتور عز الدين إسماعيل)

مجالات التسابق

- الأعمال الإبداعية (الشعر فصحى / عامية - القصة القصيرة - النصوص المسرحية - الرواية - أدب الرحلات)

- النقد والدراسات الأدبية والثقافة الشعبية.

الجوائز

- 100 ألف جنيه في كل فرع من فرعي الجائزة (الأعمال الإبداعية - النقد والدراسات الأدبية والثقافة الشعبية)

شروط التقدم للجائزة

- الجائزة لا تقبل الترشيحات، وإنما يتم التقدم إليها شخصيا في مقر الجائزة.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على إحدى جوائز الدولة المكافئة أو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ موعد تقدمه.

- ألا يكون قد حصل على جائزة من الجوائز العربية الكبرى.

- أن يكون قد مضى على نشر كتابه الأول 20 عاما على الأقل، مع تقديم ما يؤكد ذلك.

- أن يقوم بملء استمارة الترشح، وكتابة إقرارين، الأول بأصالة الأعمال التي تقدم بها للجائزة والثاني بقبوله الجائزة، حال فوزه بها.

- أن يقدم سيرة ذاتية وافية، بالإضافة إلى خمسة أعمال، على أن يقدم من كل عمل مشارك ثلاث نسخ

قواعد عامة

- الجائزة لا تقبل المناصفة.

- لا يجوز التقدم لأكثر من فرع من فروع الجائزة.

- لا يحق للفائز أن يتقدم للجائزة مرة أخرى.

- لا يحق لأحد من أعضاء الأمانة التقدم للجائزة، أو المشاركة في عضوية لجان التحكيم، كما لا

- قرار لجان التحكيم لا يجوز الطعن عليه.

- يجوز لأي من أعضاء لجان التحكيم التقدم للجائزة في الدورة التي يقوم بالتحكيم فيها.

- لا ترد الأعمال إلى أصحابها، بعد إعلان النتائج.

تسلم الأعمال إلى الأمين سر أمانة الجائزة بمقر الأمانة بقصر ثقافة الجيزة.



جائزة الثقافة الجماهيرية في الفنون

(دورة الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار)

مجالات التسابق

- الفنون البصرية (سينما - فنون تشكيلية)

- فنون الأداء (المسرح - الفنون الشعبية - الموسيقى)



الجوائز

- 100 ألف جنيه في كل فرع (الفنون البصرية - فنون الأداء)

شروط التقدم للجائزة

- الجائزة لا تقبل الترشيحات، وإنما يتم التقدم إليها شخصيا في الجهة المانحة.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على إحدى جوائز الدولة المكافئة أو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة، من تاريخ موعد تقدمه.

- ألا يكون قد حصل على جائزة من الجوائز العربية الكبرى خلال السنوات العشرة الأخيرة.

- أن يكون قد مضى على عمله الفني الأول 20 عاما على الأقل، مع تقديم ما يؤكد ذلك.

- أن يقوم بملء استمارة الترشح، وكتابة إقرارين، الأول بأصالة الأعمال التي تقدم بها للجائزة، والثاني بقبوله الجائزة، حال فوزه بها.

قواعد عامة

- أن يقدم سيرة ذاتية وافية، بالإضافة إلى تقديم المستندات الفنية الدالة على انتاجه في مجال تخصصه

- الجائزة لا تقبل المناصفة.

- لا يجوز التقدم لأكثر من فرع من فروع الجائزة.

- لا يحق للفائز أن يتقدم للجائزة مرة أخرى.

- لا يحق لأحد من أعضاء الأمانة التقدم للجائزة، أو المشاركة في عضوية لجان التحكيم كما لا يجوز لأي من أعضاء لجان التحكيم التقدم للجائزة في الدورة التي يقوم بالتحكيم فيها.

- قرار لجان التحكيم لا يجوز الطعن عليه.

تسلم السير الذاتية مرفق بها أسطوانة مدمجة (CD) بالأعمال (لا ترد) لأمين سر أمانة الجائزة بمقر الأمانة بقصر ثقافة الجيزة، وآخر موعد للتقديم للجائزة 30 نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.