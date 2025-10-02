ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة مكثفة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية بمدينة شبين القناطر، حيث تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات.

ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة

ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة، ونصف طن دقيق فاخر استخراج 72% بلا فواتير.

بالإضافة إلى 3 جراكن زيت طعام سعة 60 لترًا مجهولة المصدر، و5 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها غذائيًا، و500 عبوة عسل طاقة وكريمات غير مدون عليها بيانات.

كما شملت المضبوطات 27 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، فيما حررت الحملة 12 محضر جنح متنوعة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق مستودع بوتاجاز بدون إذن، وحيازة سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا وبصورة مفاجئة على جميع الأسواق ومنافذ البيع، لضمان جودة السلع وحماية المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تهدد استقرار الأسعار والأمن الغذائي.

