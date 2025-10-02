الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة بالقليوبية

ضبط 10 أطنان سكر
ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة مكثفة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية بمدينة شبين القناطر، حيث تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات.

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة 

ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر بدون بيانات أو تسعيرة، ونصف طن دقيق فاخر استخراج 72% بلا فواتير.

بالإضافة إلى 3 جراكن زيت طعام سعة 60 لترًا مجهولة المصدر، و5 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها غذائيًا، و500 عبوة عسل طاقة وكريمات غير مدون عليها بيانات.

كما شملت المضبوطات 27 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، فيما حررت الحملة 12 محضر جنح متنوعة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق مستودع بوتاجاز بدون إذن، وحيازة سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا وبصورة مفاجئة على جميع الأسواق ومنافذ البيع، لضمان جودة السلع وحماية المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تهدد استقرار الأسعار والأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية مديرية التموين بالقليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads