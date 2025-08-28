مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته الثامنة بفيلم "عيد ميلاد سعيد" لـ سارة جوهر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفيلم الروائي المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

فيلم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

ويأتي هذا الاختيار ليشكّل انطلاقة قوية ومؤثرة للرحلة السينمائية لهذا العام، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

فيلم عيد ميلاد سعيد

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.

ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

سيعرض الفيلم بحضور مخرجته سارة جوهر، والكاتب والمنتج التنفيذي محمد دياب، بجانب أبطال الفيلم ومنتجيه.

المخرجة سارة جوهر

وقالت المخرجة سارة جوهر تعليقًا على الاختيار: "إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمي الروائي الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي. أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما. وبالنيابة عن فريقي الرائع، نحن متحمسون لمشاركة "عيد ميلاد سعيد" مع هذا الجمهور المتميز. شكرًا لمهرجان الجونة!".

المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

ومن جانبها، أشادت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، بالفيلم قائلة:

“يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية. هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلمًا مصريًا طويلًا للافتتاح. إن السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية وروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًا لافتتاح مهرجان الجونة”.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.