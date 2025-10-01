وزيرة التضامن تشارك مؤسسة «جولدن ييرز» احتفالية اليوم العالمي للمسنين

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة " جولدن ييرز " للتنمية المجتمعية باليوم العالمى للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، حيث أقيمت الاحتفالية على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور احتفالية كورال " جولدن ييرز " الذي يتراوح أعمار أعضاءه في الفئة العمرية من “ 60 -90 عاما"، حيث أنشدوا عددا من الأغاني الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في تلك الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، موجهة الشكر لكل أعضاء كورال "جولدن ييرز" الذي أدخلوا الفرحة والسعادة في قلوب الحضور، وهي سعادة العطاء مهما اختلف العمر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كبار السن ليسوا على أولوية وزارة التضامن الاجتماعي فحسب وإنما على رأس أولويات الحكومة المصرية، وقد صدر قانون رعاية حقوق المسنين، كما قريبا سيتم افتتاح مستشفى عبلة الكحلاوي لـ" ألزهايمر وكبار السن"، كما تقدم الوزارة العديد من الجهود لأصحاب العمر الذهبي.

وحضر الاحتفالية الأستاذ جمال أبوعلي رئيس مجلس أمناء مؤسسة " جولدن ييرز " للتنمية المجتمعية، دينا حشيش مؤسس المؤسسة، والدكتورة هناء الهلالي، والدكتورة منة شوكت، والدكتورة هويدة طوسون، والدكتورة نهلة تواب، والدكتورة علي سليمان أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

