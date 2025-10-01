الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شقيقة مؤدي المهرجانات مسلم تكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)

مؤدي المهرجانات مسلم،
مؤدي المهرجانات مسلم، فيتو

كشفت آية شقيقة مؤدي المهرجانات مسلم، أن شقيقها لم ينفصل عن زوجته، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مؤكدة أن العلاقة مع شقيقها وأفراد أسرته منقطعة تماما.


وقالت خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "شقيقي مسلم وزوجته، التى يقول إنه طلقها كانوا سويا في المول الخاص بهما، على كورنيش النيل".


وأعربت عن حزنها بسبب الخلافات الأسرية بينها وبين شقيقها، بسبب زوجته، موجه رسالة لشقيقها قائلة: "ربنا يهديك، وتعرف مين عدوك ومين حبيبك".

مسلم يعلن طلاقه رسميًا من زوجته 


وكان مؤدي المهرجانات مسلم عن تعرضه للظلم في حياته وطفولته بسبب أهله، الأمر الذي اضطره لتطليق زوجته السابقة.

وقال مسلم خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: عشت طفولة صعبة وكنت بدعي على أهلي عشان خلوني أبات عند أصحابي، وبيكرهوا الناس فيا ولو حد جه يتصور معايا بيضربوه، والشغل في الشارع والأفراح ده كان مصدر رزقي الوحيد.

وتابع مسلم: لما أنا كنت هموت مين نفعني غير يارا؟ حد منهم كان جنبي؟ عضلة قلبي كان فيها مشكلة وماحدش وقف جنبي غير يارا، ماحدش سأل عليا غير محمد أخويا.

وأعلن مطرب المهرجانات مسلم، طلاقه رسميًا من زوجته يارا تامر، وذلك عقب خلافات حادة تفجرت بين زوجته وأسرته.

وكتب مسلم عبر حسابه على إنستجرام: تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس.

وتابع مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض، مش مسامح أمي ولا أختي ولا إخواتي كلهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤدي المهرجانات مسلم نهال طايل شقيقة مؤدي المهرجانات مسلم يارا تامر

مواد متعلقة

محمود مسلم: خطة ترامب لن تقتصر على حل الصراع في غزة بل ستمهد لاستقرار شامل

محمود مسلم: السلام خيار استراتيجي لمصر لكنها مستعدة للحرب بكل قوة

مسلم: مصر جاهزة للحرب دومًا.. والجميع يرى حجم التطوير العسكري الكبير الذي قام به الرئيس السيسي

مقتل مسلم بن عقيل، رسول الحسين الذي مهد بدمه لكارثة كربلاء

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

تنظيم الاتصالات يكشف تأثر بعض الخدمات بمحيط القاهرة الكبرى لهذا السبب

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

دوري أبطال أوروبا، توريس يتقدم بهدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads