شقيقة مؤدي المهرجانات مسلم تكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)

كشفت آية شقيقة مؤدي المهرجانات مسلم، أن شقيقها لم ينفصل عن زوجته، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مؤكدة أن العلاقة مع شقيقها وأفراد أسرته منقطعة تماما.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "شقيقي مسلم وزوجته، التى يقول إنه طلقها كانوا سويا في المول الخاص بهما، على كورنيش النيل".



وأعربت عن حزنها بسبب الخلافات الأسرية بينها وبين شقيقها، بسبب زوجته، موجه رسالة لشقيقها قائلة: "ربنا يهديك، وتعرف مين عدوك ومين حبيبك".

مسلم يعلن طلاقه رسميًا من زوجته



وكان مؤدي المهرجانات مسلم عن تعرضه للظلم في حياته وطفولته بسبب أهله، الأمر الذي اضطره لتطليق زوجته السابقة.

وقال مسلم خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: عشت طفولة صعبة وكنت بدعي على أهلي عشان خلوني أبات عند أصحابي، وبيكرهوا الناس فيا ولو حد جه يتصور معايا بيضربوه، والشغل في الشارع والأفراح ده كان مصدر رزقي الوحيد.

وتابع مسلم: لما أنا كنت هموت مين نفعني غير يارا؟ حد منهم كان جنبي؟ عضلة قلبي كان فيها مشكلة وماحدش وقف جنبي غير يارا، ماحدش سأل عليا غير محمد أخويا.

وأعلن مطرب المهرجانات مسلم، طلاقه رسميًا من زوجته يارا تامر، وذلك عقب خلافات حادة تفجرت بين زوجته وأسرته.

وكتب مسلم عبر حسابه على إنستجرام: تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس.

وتابع مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض، مش مسامح أمي ولا أختي ولا إخواتي كلهم.



