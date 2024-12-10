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ثقافة وفنون

أسعار حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم

عزيز مرقة ودينا الوديدي
عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم، فيتو

 يحيي كل من الفنان عزيز مرقة والفنانة دينا الوديدي، بالإضافة إلى المطرب مسلم حفلا غنائيا مشتركا في مدينتي يوم 12 ديسمبر الجاري.

 

حفل عزيز مرقة ودينا الوديدي ومسلم 

 وكشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كالآتي الفئة الأولى 400 جنيه والفئة الثانية 600 جنيه.

ومن ناحية أخرى كان قد قام المطرب عزيز مرقة بغناء أغنية "أحلى واحدة" النسخة الجديدة كمفاجأة، في وقت سابق  في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج، وسط هتاف وغناء ورقص العروسين.

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعزيز وهو يغني "أحلى واحدة" النسخة الجديدة فقرر عزيز مرقة طرح الأغنية مرة أخرى بتوزيع وشكل جديد، تلبية لمطالب متابعيه.

 

أغنية أحلى واحدة

أغنية "أحلى واحدة" من كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة، والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر وقد تم طرحها من قبل في أواخر عام 2021 بمشاركة فريق "ديسكو مصر".

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