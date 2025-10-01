الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إلهام عبد البديع تعلق على عودتها لزوجها وهذا ما قالته عن مشاريعها الفنية المقبلة

علقت الفنانة إلهام عبد البديع علي عودتها لزوجها الملحن وليد سامي من جديد بعد انفصالهما مؤخرا إلى عدة شهور.

 

إلهام عبد البديع تعلق علي عودتها لزوجها 

وقالت الفنانة إلهام عبد البديع في تصريح خاص لـ”فيتو”: رجوعي لوليد كان قرار نابع من قناعتي إن الحب الحقيقي أقوى من أي خلاف أو ظروف. يمكن تمر بين أي اتنين لحظات صعبة، لكن لما يبقى في مودة واحترام وارتباط صادق، بيكون الحب هو الغالب في النهاية. وأنا مؤمنة إن التجارب دي بتخلي العلاقة أقوى وأعمق، وده السبب اللي خلاني أرجع لوليد بكل حب ورضا.

وأكدت إلهام، أنها تعود للجمهور خلال الفترة المقبلة بمشاريع فنية جديدة.

 

وعادت الفنانة إلهام عبد البديع إلى زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

ونشرت إلهام مجموعة صور برفقة وليد سامي بعد عودتهما وذلك من خلال إنستجرام وانهالت تعليقات التهنئة.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع انفصالها رسميًّا عن الملحن وليد سامي، وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته بخاصية الإستوري على حسابها على موقع فيس بوك، أنهما انفصلا منذ خمسة أيام، ولم يعلنا ذلك أملًا في عودتهما مجددًا.

وأضافت إلهام أنهما انفصلا وما زالت علاقة من الحب تربطهما، وليس هناك أي مشكلات وأنها تتمنى له كل الخير في حياته المستقبلية.

