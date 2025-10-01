هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

عرف الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، الضمير بأنه قلب الإنسان، موضحا أن النفس أمارة بالسوء فهي لا تعترف بالخطأ، أو الأعتذار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة والأستغفار، فعلى الإنسان أن يعتذر لصديقه فى حالة الإساءة له.

وأوضح أن الإنسان مريض بالكذب والكبرياء، ولا يعرف إنه أضعف مخلوق على وجه الأرض، فالإنسان الجميل، هو المتواضع، الذي يعترف بالخطأ، مشيرا إلى أن الله لا يترك حقوق العباد.

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: " أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ".

