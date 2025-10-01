رئيس الوزراء السوداني: لا توجد مجاعة في بلادنا والأزمة في المدن المحاصرة

أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه لا توجد مجاعة في السودان، موضحًا أن الأزمة تتركز في مدن محاصرة تعاني من صعوبات في إيصال المساعدات.

خارطة الطريق للسودان

وأشار إلى أن تحقيق السلام يمثل خارطة الطريق الأساسية التي قدمتها حكومة السودان للخروج من الأوضاع الحالية وإنهاء معاناة المدنيين.

الموقف الأفريقي بشأن السودان

وكشف رئيس الوزراء عن وجود استجابة قوية من الاتحاد الأفريقي بشأن رفع تعليق عضوية السودان، معتبرًا أن ذلك يشكل دعمًا سياسيًا مهمًا للمرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومنوهًا بحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل علي المزيد من تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.