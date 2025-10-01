الطب الطبيعي بالعجوزة والحلمية للعظام يستضيفان خبيرا عالميا في جراحات العمود الفقري

تعلن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور أنانت تيمبى (إنجليزي الجنسية) خبير جراحات حالات اعوجاج العمود الفقري وتثبيت التزحزح الفقري فى الفترة من 24 وحتى 29 أكتوبر القادم.

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتي:

1- مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة خلال المدة من 24-27/10/2025.

2- مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل خلال المدة من 28-29/10/2025.

وتستقبل اللجنة التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير اعتبارًا من 11-23/10/2025 طوال أيام الأسبوع عدا يوم (الجمعة) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.