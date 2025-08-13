البيتكوين والإيثريوم تقتربان من مستويات قياسية وسط موجة طلب متزايدة

تتداول عملتا البيتكوين والإيثريوم قرب أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مع تدفق المستثمرين إلى أكبر عملتين مشفرتين في العالم، وسط موجة طلب حديثة تميل لصالح إيثريوم.

ارتفاع البيتكوين والإيثريوم

بحلول صباح اليوم الأربعاء في نيويورك، تم تداول بيتكوين فوق مستوى 120600 دولار، أي أقل بنحو 2% من ذروتها في شهر يوليو، في المقابل، تخلصت إيثريوم من فترة طويلة من الأداء الضعيف، وهي الآن على بعد 3% فقط من أعلى مستوى بلغته خلال موجة الصعود في عام 2021، بحسب وكالة بلومبرج.

إيثريوم تقود الصعود

قادت ثاني أكبر عملة مشفرة موجة الصعود التي دفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار، وفقا لبيانات جمعتها "كوين جيكو".

وتغذي موجة الصعود في إيثريوم التدفقات القياسية إلى الصناديق التي تستثمر مباشرة في هذه العملة، بالإضافة إلى تزايد عدد ما يُعرف بشركات التخزين المتخصصة في إيثريوم، وهي شركات مدرجة تتبنى نموذج الاستثمار الجماعي الذي استخدمه المستثمر مايكل سايلور لجمع بيتكوين.

وبحسب بيانات جمعتها منصة "ستراتيجيك إيثر ريزيرف"، فقد استحوذت هذه الكيانات على مما يعادل نحو 17 مليار دولار من عملات إيثريوم حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.