الأربعاء 13 أغسطس 2025
البيتكوين والإيثريوم تقتربان من مستويات قياسية وسط موجة طلب متزايدة

تتداول عملتا البيتكوين والإيثريوم قرب أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مع تدفق المستثمرين إلى أكبر عملتين مشفرتين في العالم، وسط موجة طلب حديثة تميل لصالح إيثريوم.

ارتفاع البيتكوين والإيثريوم

بحلول صباح اليوم الأربعاء في نيويورك، تم تداول بيتكوين فوق مستوى 120600 دولار، أي أقل بنحو 2% من ذروتها في شهر يوليو، في المقابل، تخلصت إيثريوم من فترة طويلة من الأداء الضعيف، وهي الآن على بعد 3% فقط من أعلى مستوى بلغته خلال موجة الصعود في عام 2021، بحسب وكالة بلومبرج.

إيثريوم تقود الصعود

قادت ثاني أكبر عملة مشفرة موجة الصعود التي دفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار، وفقا لبيانات جمعتها "كوين جيكو".

وتغذي موجة الصعود في إيثريوم التدفقات القياسية إلى الصناديق التي تستثمر مباشرة في هذه العملة، بالإضافة إلى تزايد عدد ما يُعرف بشركات التخزين المتخصصة في إيثريوم، وهي شركات مدرجة تتبنى نموذج الاستثمار الجماعي الذي استخدمه المستثمر مايكل سايلور لجمع بيتكوين.

البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار وسط تحسن معنويات السوق وتفاؤل المستثمرين

ارتفاع سعر بيتكوين 1% مع استعداد ترامب لإدراج العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد

وبحسب بيانات جمعتها منصة "ستراتيجيك إيثر ريزيرف"، فقد استحوذت هذه الكيانات على مما يعادل نحو 17 مليار دولار من عملات إيثريوم حتى الآن.

